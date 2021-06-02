Erdoğan: "(Marmara Denizi'ndeki deniz salyası) Bu konuda yapmamız gerekenler var ama belediyelerin yapması gereken çok önemli işler var, paslaşarak...
Erdoğan: "(Marmara Denizi'ndeki deniz salyası) Bu konuda yapmamız gerekenler var ama belediyelerin yapması gereken çok önemli işler var, paslaşarak yapacağımız işler olabilir.
Erdoğan: "(Marmara Denizi'ndeki deniz salyası) Bu konuda yapmamız gerekenler var ama belediyelerin yapması gereken çok önemli işler var, paslaşarak yapacağımız işler olabilir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü