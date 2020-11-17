Erdoğan: "Maraş'ta gerçekleştirdiğimiz program, bölgenin bundan sonra hızla canlanmasını sağlayacak adımlar konusundaki kararlılığımızın ifadesidir."
17.11.2020 19:37 | Son Güncelleme: 17.11.2020 19:40
Erdoğan: "Maraş'ta gerçekleştirdiğimiz program, bölgenin bundan sonra hızla canlanmasını sağlayacak adımlar konusundaki kararlılığımızın ifadesidir.
Erdoğan: "Maraş'ta gerçekleştirdiğimiz program, bölgenin bundan sonra hızla canlanmasını sağlayacak adımlar konusundaki kararlılığımızın ifadesidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap