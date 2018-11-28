Erdoğan, Malezya Halkın Adaleti Partisi Başkanını Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Halkın Adaleti Partisi Başkanı Enver İbrahim'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki İSEDAK programının ardından Mabeyn Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada Malezya Halkın Adaleti Partisi Başkanı Enver İbrahim'i kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 2 saat sürdü. - İstanbul