Erdoğan, Makam Aracında Bahçeli'nin Grup Konuşmasını İzlerken Görüntülendi

Daha önce yaptıkları açıklamada yerel seçimde ittifak yapmayacaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, son yaptıkları görüşme sonrası bu kararlarından vazgeçtiler.

ERDOĞAN, BAHÇELİ'Yİ İZLERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

İki parti arasında 24 Haziran seçimlerindekine benzer olumlu bir hava oluşurken, sosyal medyaya düşen yeni bir görüntü büyük ilgi gördü. Makam aracında yolunu kesen vatandaşlarla selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bahçeli'nin parti grubunda yaptığı konuşmayı takip etmesi dikkat çekti.

PAYLAŞIM REKORU KIRIYOR

Bu görüntü, AK Parti ve MHP'ye ait sosyal medya hesaplarında paylaşım rekoru kırıyor.