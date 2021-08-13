Erdoğan: Mağduriyetleri süratle gidermenin gayretinde olacağız (4)
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Erdoğan: Mağduriyetleri süratle gidermenin gayretinde olacağız (4)

Erdoğan: Mağduriyetleri süratle gidermenin gayretinde olacağız (4)
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Politika

BOZKURT'TA BAKANLARLA İNCELEME Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bozkurt'ta selde yaşamını yitiren Fatih Keşaplı'nın cenaze törenine katıldıktan sonra ilçede incelemelerde bulundu.

BOZKURT'TA BAKANLARLA İNCELEME 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bozkurt'ta selde yaşamını yitiren Fatih Keşaplı'nın cenaze törenine katıldıktan sonra ilçede incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile taşan Ezine Çayı'nda yürütülen çalışmaları izledi ve yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, çay kenarında kayıp yakınlarından haber bekleyen ailelerle görüştükten sonra bölgeden ayrıldı.

 


Erdoğan: Mağduriyetleri süratle gidermenin gayretinde olacağız (4)
Erdoğan: Mağduriyetleri süratle gidermenin gayretinde olacağız (4)
Erdoğan: Mağduriyetleri süratle gidermenin gayretinde olacağız (4)
Erdoğan: Mağduriyetleri süratle gidermenin gayretinde olacağız (4)
Erdoğan: Mağduriyetleri süratle gidermenin gayretinde olacağız (4)
Erdoğan: Mağduriyetleri süratle gidermenin gayretinde olacağız (4)
Erdoğan: Mağduriyetleri süratle gidermenin gayretinde olacağız (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur

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