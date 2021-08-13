Erdoğan: Mağduriyetleri süratle gidermenin gayretinde olacağız
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Erdoğan: Mağduriyetleri süratle gidermenin gayretinde olacağız

Erdoğan: Mağduriyetleri süratle gidermenin gayretinde olacağız
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da, "Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız. İnşallah en kısa zamanda bütün mağduriyetleri süratle gidermenin gayreti içinde olacağız" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da, "Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız. İnşallah en kısa zamanda bütün mağduriyetleri süratle gidermenin gayreti içinde olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Sinop'tan Kastamonu'nun Abana ilçesine geçti. Burada otobüsten halkı selamlayarak hitap eden Erdoğan, "Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapacağız. Hep söyleriz ya 'Küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız'. Hiç merak etmeyin. Evelallah, bu millet hiçbir zaman çömelmedi yine çömelmeyeceğiz. Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız. İnşallah en kısa zamanda süratle bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içinde olacağız" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yerinde değerlendirmeler yapacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diğer bölgelerde de yine bakan arkadaşlarım var. Milletvekili arkadaşlarımızla beraber bölgedeyiz. Buralardaki tespitlerimizi yaptıktan sonra adımlarımızı atacağız" dedi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

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