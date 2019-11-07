Erdoğan, Macaristan'a hareketinden önce basın toplantısı düzenledi

07.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:40

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatı ile 8 yıllık kirli planları sadece 8-9 günde paramparça etmiştir." dedi.

Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı kapsamında, resmi ziyaret gerçekleştireceği Macaristan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Toplantı için Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın davetine icabetle Budapeşte'ye hareket edeceğini belirten Erdoğan, kendisine bakanlar, milletvekilleri, ilgili bürokratlar ve basın mensuplarının da eşlik edeceğini aktardı.

Budapeşte'de önce Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile bir görüşme gerçekleştireceğini daha sonra Başbakan Victor Orban'la konsey toplantısına başkanlık edeceklerini belirten Erdoğan, "Toplantıda ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız. Kısa bir süre önce zaten Bakü'de bir araya gelmiştik ve Bakü'deki bir araya gelişimizden sonra bu ikinci bir araya gelişimiz, kısa süre içerisinde olacak. Türkiye ve Macaristan arasındaki stratejik iş birliğinin ilerletilmesine yönelik atılabilecek adımları değerlendireceğiz. Bölgesel ve uluslararası konularda güncel gelişmelere dair görüş alışverişinde de bu vesile ile bulunma fırsatını yakalayacağız." diye konuştu.

Macaristan ile başta NATO ve Avrupa Konseyi olmak üzere uluslararası örgütler bünyesinde yakın iş birliği bulunduğunu anlatan Erdoğan, Macaristan'ın aynı zamanda Türk Konseyi'nin gözlemci üyesi konumunda olduğunu söyledi.

"10 anlaşma imzalanacak"

Konsey toplantısında uluslararası platformlardaki ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde duracaklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Temaslarımız çerçevesinde, Macaristan ile kara yolu taşımacılığı, kültür eğitim, sosyal hizmetler ve uzay alanlarında iş birliği ile dışişleri bakanlıkları ve Devlet Arşivleri arasında iş birliğini öngören 10 anlaşma imzalanacak. Bu anlaşmalar, ilişkilerin kapsam ve çeşitliliğini yansıtan adeta birer ayna niteliğinde olacak. Başbakan Sayın Orban ile Türk ve Macar iş adamlarını bir araya getirecek bir yuvarlak masa toplantısına da başkanlık edeceğiz. Böylece hem ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi ne dair fikir teatisinde bulunacak hem de iş adamlarımızın bu konudaki düşüncelerini dinleme fırsatını elde edeceğiz."

Erdoğan, Macaristan ile ortak tarih mirası olan eserlerin, TİKA ile Macaristan Milli Varlıklar İdaresi'nin iş birliğinde restore edildiğini aktararak, geçen yıl restorasyonu tamamlanan Gül Baba Türbesi'nin açılışını Başbakan Orban ile yaptıklarını hatırlattı.

Erdoğan, bugünkü ziyareti sırasında da Türkiye Okçular Vakfı ile Gül Baba Türbesi Mirası Koruma Vakfı tarafından düzenlenen "Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu" sergisini Orban ile açacaklarına işaret etti.

Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin gerçek dostlarını görme bakımından önemli bir fırsat oluşturduğuna değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Geride bıraktığımız yaklaşık bir aylık dönemde hem bizi sevindiren, gururlandıran hem de üzüntüye sevk eden pek çok hadise yaşadık. Harekatın ilk anlarından itibaren Türkiye ile güçlü bir dayanışma sergileyen tüm dost devletlere buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Tıpkı 15 Temmuz ihaneti sonrasında verilen destekler gibi bu süreçte de ülkemizin yanında duran tüm ülkeleri tabii ki hayırla şükranla yad edeceğiz. Aynı şekilde Türkiye'yi karşısına almak pahasına teröristlerin hamiliğini yapanları, kiralık katillere kol kanat gerenleri de unutmayacağız. Tarihte bunları bu şekilde kayda geçecektir. Ülkemiz Barış Pınarı Harekatı ile 8 yıllık kirli planları, sadece 8-9 günde paramparça etmiştir."

Erdoğan, parlamentoları da devreye alarak, Türkiye ve Türk tarihi ile hesaplaşmaya çalışılmasının gerisinde Türkiye'nin bu büyük başarısı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Harekatla ilgili siyasetin, siyasetçilerin ve siyasi kurumların çoğu haksız ve hukuksuz da olsa eleştirilerini bir nebzeye kadar alıyoruz. Ancak görevi sporu ve sporcuyu desteklemek, spor müsabakaları düzenlemek olan uluslararası kurumların bu sürece aynı hoyratlıkla dahil olmasının hiçbir makul sebebi yoktur. Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır. Gol attıktan veya maç kazandıktan sonra mutluluklarını göstermek için asker selamı veren sporcularımızla ilgili akla hayale gelmedik eleştiriler, hatta disiplin kovuşturmaları yapılıyor. Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesini provokatif politik davranış olarak nitelemek, çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur. UEFA provokatif politik davranış görmek istiyorsa öncelikle sporcularımıza yönelik aldığı kararlara bakmalıdır. Türkiye olarak, UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliğinin bu konudaki açıklamasının sadece süper ligdeki 18 kulübün tavrını değil, 82 milyonun her bir ferdinin hissiyatını yansıttığını belirterek, "Biz, sizleri zaten tanıyoruz. Sizler, bugüne kadar ne zaman Türkiye'ye karşı dürüst bir tavır takındınız? Uluslararası bütün müsabakalarla alakalı daha önce bir kez diyelim ki bir organizasyon vermişsiniz, ardından bir ikinci organizasyonu da aynı ülkeye verdiniz ve bu ülkelerin alt yapıları, vesaireleri Türkiye kadar güçlü olmamasına rağmen onlara verdiniz ama Türkiye'ye bunu vermediniz. Her zaman Türkiye'nin önünden bunu kaçırdınız. Vakti saati geldiğinde biz bunları da açıklamaya başlarız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor"

Siyasetle sporu iç içe getirdikleri takdirde bunun affedilir yanı olamayacağına işaret eden Erdoğan, şu görüşlerini paylaştı:

"Bizim sporcularımızın, kalkıp da Mehmetçiğe selam durması belli bir başarıdan sonra onun en doğal, en tabii hakkıdır. Bunu Macron'un bir sporcusu Macron'un karşısında yaptığı zaman herhangi bir müeyyide işletmiyorsunuz, aynı şekilde dünyanın değişik yerlerinde bu şekilde selam duranlarla alakalı herhangi bir şu ana kadar devreye soktuğunuz bir işlem yoktur ama olay Türkiye olunca, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor. Bu da UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesini gerektiriyor. Yanlış kararlarıyla sporun daha fazla siyasallaşmasına fırsat vermemeleri gerekiyor."

Erdoğan, Macaristan ziyaretinin ülke ve millet için hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni etti.

(Sürecek)

Kaynak: AA