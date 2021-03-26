Erdoğan: "Maalesef Güney Kıbrıs bunu her zaman yapıyor, bunun AB Zirvesi sırasında yapılması tahrikten başka bir şey değildir."
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Erdoğan: "Maalesef Güney Kıbrıs bunu her zaman yapıyor, bunun AB Zirvesi sırasında yapılması tahrikten başka bir şey değildir."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Erdoğan: 'Maalesef Güney Kıbrıs bunu her zaman yapıyor, bunun AB Zirvesi sırasında yapılması tahrikten başka bir şey değildir.'

Erdoğan: "Maalesef Güney Kıbrıs bunu her zaman yapıyor, bunun AB Zirvesi sırasında yapılması tahrikten başka bir şey değildir.

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Erdoğan: "Maalesef Güney Kıbrıs bunu her zaman yapıyor, bunun AB Zirvesi sırasında yapılması tahrikten başka bir şey değildir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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