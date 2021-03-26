Erdoğan: "Maalesef Güney Kıbrıs bunu her zaman yapıyor, bunun AB Zirvesi sırasında yapılması tahrikten başka bir şey değildir."
Erdoğan: "Maalesef Güney Kıbrıs bunu her zaman yapıyor, bunun AB Zirvesi sırasında yapılması tahrikten başka bir şey değildir.
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu
Erdoğan: "Maalesef Güney Kıbrıs bunu her zaman yapıyor, bunun AB Zirvesi sırasında yapılması tahrikten başka bir şey değildir." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı