Erdoğan: "Maalesef Güney Kıbrıs bunu her zaman yapıyor, bunun AB Zirvesi sırasında yapılması tahrikten başka bir şey değildir."

Erdoğan: "Maalesef Güney Kıbrıs bunu her zaman yapıyor, bunun AB Zirvesi sırasında yapılması tahrikten başka bir şey değildir.