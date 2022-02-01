Erdoğan: Lübnan'la ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 1,8 milyar dolara ulaştı - YENİDEN

Erdoğan: Lübnan'la ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 1,8 milyar dolara ulaştı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Lübnan'a pek çok alanda desteğe hazır olduğunu belirterek, "Salgın şartlarına rağmen ticaret hacmimiz hamdolsun geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 80 artışla, 1,8 milyar dolar düzeyine ulaştı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Lübnan Cumhuriyeti Başbakanı Necip Mikati'yle bir araya geldi. Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladığı Mikati ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan ve Mikati, son olarak düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lübnan Başbakanı Mikati ise iki ülke arasındaki ilişkileri siyasi, ekonomik, turizm, kültürel alanlarda iş birliği ve anlayışla daha ileriye götürecek bir ufuk olduğunu söyledi. Türkiye'nin Lübnan'a ne kadar önem atfettiğini bildiğini aktaran Mikati, "Bu kapsamda Lübnan'a yardım sunmak bütün alanlarda, platformlarda yardım sunmak için ne tür çaba içinde olduğunuzu biliyoruz. Her zaman Lübnan'ın içinden geçtiği krizler konusunda nasıl çağrıda bulunduğunuzu ve nasıl elinizi uzattığınızı biliyoruz ve her zaman yanımızda yer aldınız" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel