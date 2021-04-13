Erdoğan: "Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir."
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Erdoğan: "Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.
Erdoğan: "Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü