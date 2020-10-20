Erdoğan: "Lisans eğitiminin her seviyesindeki 1000 gencimiz, TÜBİTAK Enstitülerinde ya da TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev...

Erdoğan: "Lisans eğitiminin her seviyesindeki 1000 gencimiz, TÜBİTAK Enstitülerinde ya da TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev almak suretiyle bu programdan yararlanabilecek.