Erdoğan: "Lisans eğitiminin her seviyesindeki 1000 gencimiz, TÜBİTAK Enstitülerinde ya da TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev...
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Erdoğan: "Lisans eğitiminin her seviyesindeki 1000 gencimiz, TÜBİTAK Enstitülerinde ya da TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev...

20.10.2020 19:51 | Son Güncelleme: 20.10.2020 19:55
Erdoğan:

Erdoğan: "Lisans eğitiminin her seviyesindeki 1000 gencimiz, TÜBİTAK Enstitülerinde ya da TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev almak suretiyle bu programdan yararlanabilecek.

Erdoğan: "Lisans eğitiminin her seviyesindeki 1000 gencimiz, TÜBİTAK Enstitülerinde ya da TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev almak suretiyle bu programdan yararlanabilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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