Erdoğan, libya zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı
Erdoğan, Libya Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldıAlmanya, (DHA)- Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.
19.01.2020 21:20 | Son Güncelleme: 19.01.2020 21:21
Erdoğan, Libya Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı
Almanya, (DHA)- Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Kaynak: DHA