Erdoğan, libya zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı
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Erdoğan, libya zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı

Erdoğan, Libya Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldıAlmanya, (DHA)- Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.

19.01.2020 21:17 | Son Güncelleme: 19.01.2020 21:18
Erdoğan, libya zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı

Erdoğan, Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı

Almanya, ()- Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti 'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Erdoğan, libya zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı
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