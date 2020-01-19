Erdoğan, Libya Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı
Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.
19.01.2020 21:05 | Son Güncelleme: 19.01.2020 21:05
Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Görüntü Dökümü-------------------------------------Aile fotoğraf çekimi
-Erdoğan'ın görüntüsü
Kaynak: DHA