Erdoğan, Libya Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı
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Erdoğan, Libya Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı

Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.

19.01.2020 21:05 | Son Güncelleme: 19.01.2020 21:05
Erdoğan, Libya Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı

Zirvesi'ne katılmak üzere 'nın başkenti 'e gelen Cumhurbaşkanı , zirve öncesi diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------------Aile fotoğraf çekimi

-Erdoğan'ın görüntüsü


Kaynak: DHA
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