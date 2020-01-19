Erdoğan, libya zirvesi'ne verilen arada liderlerle görüştü
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Erdoğan, libya zirvesi'ne verilen arada liderlerle görüştü

Erdoğan, Libya Zirvesi'ne verilen arada liderlerle görüştüAlmanya, (DHA)- Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye verilen arada, liderlerle ikili görüşmeler yaptı.

19.01.2020 21:22 | Son Güncelleme: 19.01.2020 21:23
Erdoğan, libya zirvesi'ne verilen arada liderlerle görüştü

Erdoğan, Zirvesi'ne verilen arada liderlerle görüştü

Almanya, ()- Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti 'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye verilen arada, liderlerle ikili görüşmeler yaptı. Görüşmeler sırasında Erdoğan ile Putin'in samimi oldukları görüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Erdoğan, libya zirvesi'ne verilen arada liderlerle görüştü
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