Erdoğan, Libya Zirvesi'ne verilen arada liderlerle görüştü
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Erdoğan, Libya Zirvesi'ne verilen arada liderlerle görüştü

Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye verilen arada, liderlerle ikili görüşmeler yaptı.

19.01.2020 21:05 | Son Güncelleme: 19.01.2020 21:05
Erdoğan, Libya Zirvesi'ne verilen arada liderlerle görüştü

Zirvesi'ne katılmak üzere 'nın başkenti 'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye verilen arada, liderlerle ikili görüşmeler yaptı. Görüşmeler sırasında Erdoğan ile Putin'in samimi oldukları görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Putin-Erdoğan görüşmesi fotoğrafları

-Erdoğan-Merkel görüşmesi fotoğrafları


Kaynak: DHA
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