Erdoğan, Libya Zirvesi'ne verilen arada liderlerle görüştü
Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye verilen arada, liderlerle ikili görüşmeler yaptı.
19.01.2020 21:05 | Son Güncelleme: 19.01.2020 21:05
Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye verilen arada, liderlerle ikili görüşmeler yaptı. Görüşmeler sırasında Erdoğan ile Putin'in samimi oldukları görüldü.
Görüntü Dökümü
-----------------------------------Putin-Erdoğan görüşmesi fotoğrafları
-Erdoğan-Merkel görüşmesi fotoğrafları
Kaynak: DHA