Erdoğan, Libya ve BAE büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti - Haberler
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Erdoğan, Libya ve BAE büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti

Erdoğan, Libya ve BAE büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Erdoğan, Libya ve BAE büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul ettiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Erdoğan, Libya ve BAE büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Libya Büyükelçisi Mustafa Elgelaib ve BAE Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri'ni kabul etti. Kabul töreninde büyükelçiler tarafından Erdoğan'a güven mektubu sunuldu. Daha sonra büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, Libya ve BAE büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti

Erdoğan, Libya ve BAE büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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