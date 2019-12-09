Erdoğan: Libya mutabakatıyla Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandı
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Erdoğan: Libya mutabakatıyla Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandı

Libya'yla mutabakat muhtırasından içeride ve dışarıda rahatsız olanlar olduğunu belirten Erdoğan bugüne kadar vurduklarını, aldıklarını ama bundan sonra böyle olmayacağını, artık kendilerinin de haklarna sahip çıkacağını ifade etti

09.12.2019 22:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 22:00
Erdoğan: Libya mutabakatıyla Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'yla yapılan mutabakat muhtırasıyla Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandığını belirtti.


Erdoğan "Türkiye ile Libya olarak karşılıklı yeni bir anlaşma ile belirlediğimiz bu münhasır ekonomik bölge alanlarında ortak arama faaliyetleri gerçekleştirebileceğiz, herhangi bir sıkıntı yok. Diğer uluslararası aktörler, bu anlaşma ile Türkiye'nin çizdiği alanlarda onay almaksızın arama tarama faaliyeti yapamaz. Güney Kıbrıs, Mısır, Yunanistan ve İsrail, bu bölgeden Türkiye'nin onayı olmadan doğal gaz nakil hattı kuramaz. Dolayısıyla bizim bu noktada herhangi bir taviz vermemiz mümkün değil. Bu yapılanlar uluslararası deniz hukukuna kesinlikle uygundur." sözlerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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