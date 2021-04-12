Erdoğan: "Libya ile deniz yetki alanlarına ilişkin imzaladığımız mutabakat muhtırası 2 ülkenin milli menfaatini ve istikbalini güvence altına...
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Erdoğan: "Libya ile deniz yetki alanlarına ilişkin imzaladığımız mutabakat muhtırası 2 ülkenin milli menfaatini ve istikbalini güvence altına almıştır"
Erdoğan: "Libya ile deniz yetki alanlarına ilişkin imzaladığımız mutabakat muhtırası 2 ülkenin milli menfaatini ve istikbalini güvence altına almıştır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım