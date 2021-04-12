Erdoğan: "(Libya'da) Hak, adalet ve meşruiyet yerine darbenin ve darbecilerin yanında saf tutanlar bu katliamlara ortak olmuşlardır."
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Erdoğan: "(Libya'da) Hak, adalet ve meşruiyet yerine darbenin ve darbecilerin yanında saf tutanlar bu katliamlara ortak olmuşlardır."

Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Erdoğan: '(Libya'da) Hak, adalet ve meşruiyet yerine darbenin ve darbecilerin yanında saf tutanlar bu katliamlara ortak olmuşlardır.'

Erdoğan: "(Libya'da) Hak, adalet ve meşruiyet yerine darbenin ve darbecilerin yanında saf tutanlar bu katliamlara ortak olmuşlardır.

Erdoğan: "(Libya'da) Hak, adalet ve meşruiyet yerine darbenin ve darbecilerin yanında saf tutanlar bu katliamlara ortak olmuşlardır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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