Erdoğan: Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor
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Erdoğan: Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek Libya konulu Berlin Zirvesi öncesi ABD'de yayın yapan Politico gazetesi için bir makale kaleme aldı.Erdoğan, Libya meselesini "Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor" başlıklı makalede değerlendirdi

18.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:58
Erdoğan: Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek konulu Zirvesi öncesi ABD'de yayın yapan Politico gazetesi için "Libya'da barışa giden yol 'den geçiyor" başlıklı bir makale kaleme aldı.


Libya'nın yaklaşık 10 yıldır kanlı bir iç savaşın pençesinde bulunduğu değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, uluslararası toplumun, şimdiye kadar sorumluluklarını yerine getirmediğini vurgulayarak şiddeti sonlandırıp, barış ve istikrarı tesis etmediğini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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