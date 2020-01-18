Erdoğan: Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor

18.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek Libya konulu Berlin Zirvesi öncesi ABD'de yayın yapan Politico gazetesi için "Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor" başlıklı bir makale kaleme aldı.



Libya'nın yaklaşık 10 yıldır kanlı bir iç savaşın pençesinde bulunduğu değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, uluslararası toplumun, şimdiye kadar sorumluluklarını yerine getirmediğini vurgulayarak şiddeti sonlandırıp, barış ve istikrarı tesis etmediğini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle