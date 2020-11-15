Erdoğan: "(Lefkoşa Acil Durum Hastanesi) KKTC ile gönül birliğimiz olmasa biz bu hastaneyi 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlayamazdık."
15.11.2020 20:39 | Son Güncelleme: 15.11.2020 20:42
Erdoğan: "(Lefkoşa Acil Durum Hastanesi) KKTC ile gönül birliğimiz olmasa biz bu hastaneyi 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlayamazdık.
Erdoğan: " (Lefkoşa Acil Durum Hastanesi) KKTC ile gönül birliğimiz olmasa biz bu hastaneyi 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlayamazdık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe