Erdoğan, Le Drian'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'ı kabul etti.

Erdoğan, Le Drian'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'ı kabul etti.

Kaynak: Dunya.com