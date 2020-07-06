"Erdoğan'la Görüşsem de Demokrasiyi Güçlendirmez"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündemdeki tartışmalı yasal düzenlemelerden vazgeçmesi konusunda görüşme talep etmeyi anlamlı bulmadığını söyledi.
06.07.2020 09:43 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:49
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündemdeki tartışmalı yasal düzenlemelerden vazgeçmesi konusunda görüşme talep etmeyi anlamlı bulmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı
Kaynak: DailyMotion.com