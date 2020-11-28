Erdoğan: "Kutsallarımıza yönelik saldırılar karşısında tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp İslam ortak paydasında buluşmak hepimizin görevidir."
28.11.2020 10:15 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:18
Erdoğan: "Kutsallarımıza yönelik saldırılar karşısında tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp İslam ortak paydasında buluşmak hepimizin görevidir.
Erdoğan: "Kutsallarımıza yönelik saldırılar karşısında tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp İslam ortak paydasında buluşmak hepimizin görevidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç