Erdoğan: "Küresel güçlerin senaryolarına teslim olmayıp, tüm masumların yüreğinde bir...

22.02.2020 21:10 | Son Güncelleme: 22.02.2020 21:10

ERDOĞAN: YALOVA'DA HALKA HİZMET OLARAK VERİLMESİ GEREKEN MİLYONLARCA LİRA CHP İDARECİLERİ TARAFINDAN TALAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de otoyol açılışının ardından Kınık Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye binası önünde otobüs üzerinde halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli İzmirliler, aziz vatandaşlarım; sizleri en kalbi duygularım ile selamlıyorum. Kınık ilçemizde bugün bir başka heyecanı görüyorum. Bu heyecanımız, geçmişten bugüne ve inşallah yarınlara çok daha farklı bir sinyal ulaştıracak. 31 Mart seçimlerinde yüzde 53,2 ile AK Parti'ye destek veren, tüm Kınıklı kardeşlerime şahsım milletim ve partim adına şükranlarımı sunuyorum. Kınık halkı bir kez daha yüksek bir oy oranı ile bize, partimize ve ülkesine sahip çıkarak, 'durmak yok yola devam' dedi. Kınık tercihini bir kez daha hizmet siyasetinden, özellikle gönül belediyeciliğinden yana kullandı. Seçim başarımızda emeği olanlara teşekkür ediyorum. MHP'li kardeşlerimize de destekleri için teşekkür ediyorum. Zira, Cumhur İttifakı karşımızdaki malum Millet İttifakı adı altında aslında terör örgütüyle el ele, omuz omuza olanlara karşı tüm cumhurun ittifakıdır. Kardeşlerim, Sadık Doruer kardeşim 2014 yılında beri size aşkla, tutkuyla hizmet ediyor. Kınık'ın güzelleşmesi, İzmir'de parmakla gösterilecek bir ilçe olması için gece gündüz koşturuyor. Biz yanındayız, arkasındayız. Bakan ve milletvekili arkadaşlarım olarak tüm imkanlarımızla yanındayız. Kendisini kutluyoruz. İlçemize hizmet seferberliğinde dün olduğu gibi Sadık kardeşimin yanında olmayı sürdüreceğiz. Siz bize sahip çıktınız, bizi yalnız bırakmadınız. AK Partiyi ve Cumhur İttifakını Türkiye genelinde zirveye taşıdınız. Sizin güveninize layık olmaya çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'BU KADROLAR BAY KEMAL'E İNANAN KADROLAR DEĞİL'Konuşmasında Menemen- Çandarlı Otoyolunu açtıklarını anımsatarak devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: "Muhteşem bir otoyol açtık. Yol medeniyettir. İşte biz bunları gerçekleştiriyoruz. Birileri gibi lafla peynir gemisi yürümez. Bu kadrolar Bay Kemal'e inanan kadrolar değil. Toplamda 96 kilometre uzunluğundaki otoyolu açtık ve buraya geldik. Böylece İzmir ile Çandarlı arasındaki ulaşım süresini bir buçuk saatten 40 dakikaya düşürdük. 'Yol medeniyettir' dedik ya, aynı zamanda ne yapıyoruz, zamanla yarışıyoruz. Ne demiş büyüklerimiz; vakit nakittir. Bunu boşuna dememişler. Vakti nakde dönüştürmek için bu otoyolları yapıyoruz. Bizden öncekiler neden yapmadı? Binali kardeşim başbakanlığı dönemlerinde de dahil olmak üzere onun öncülüğünde yapılan yolların haddi hesabı var mı? Bu yolları yapacağız ki halkımızı rahatlatalım. Kaza riskini azaltalım. Kaza riski bizim geldiğimizden bu yana hep azaldı. Eğer yollarınız güzelse kazalar azalır. Yollarınız güzelse, akaryakıt azalır. Bütün bunları, bu yatırımları yaparak gerçekleştirdik."ERDOĞAN'DAN 'YALOVA' ELEŞTİRİSİYalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Perşembe günü 83 milyonun her bir ferdinin iftihar edeceği bir muhteşem eserin açılış törenini yaptık. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini, mimarisi ile zenginliği ile daha şimdiden Ankara'mızın sembolleri arasına yerleştirdik. Muhalefetin her türlü iftirasına, yargı yolları ile engelleme çabasına rağmen mimarisi ile hizmet birimleri ile kongre merkezi ve sergi salonu ile Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışan bir Külliyeyi Ankara'ya kazandırdık. Gerek İzmir-Çandarlı Otoyolu, gerekse Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Bizim siyasetimiz eser siyasetidir, laf değil. Milletimizin huzuruna daima eserlerimizle, daima hizmetlerle çıktık. Garibanların yanında olduk, yetimin hakkını kimseye yedirmedik. Milletimize karşı daima dürüst ve samimi olduk. Seçim dönemlerinde verdiğimiz sözleri göreve gelince unutanlardan olmadık. CHP'li belediyelerin kuruduğu rüşvet ve hırsızlık düzenlerini sizler de görüyor, haberlerden takip ediyorsunuz. Yalova'da halka hizmet olarak verilmesi gereken milyonlarca lira CHP idarecileri tarafından talan edildi.Yaşanan bu skandal karşısında CHP Genel Merkezi'nden bir tane yetkili çıkıp da açıklama yapmadı, milletten özür dilemedi. Bay Kemal grup toplantısında saman da dahil her konudan bahsediyor; fakat yoldaşlarının Yalova Belediyesi'nde kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime dahi bahsetmiyor. Bunlar sadece günü kurtarmanın, milletin vergileri üzerinden kendilerine rant devşirmenin peşindeler. Ne hizmet ediyorlar ne de hizmet ediyorlar. Son 17 yılda ne yaptıysak bu zihniyete rağmen yaptık. Mesafe aldık" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da yaptığı konuşmada, "Belediye Başkanımız Sadık Doğruer sizlerin güvenini kazandı ve ikinci seçimde de başkanımıza daha çok destek verdiniz. Daha çok hizmet etmesi için 'durmak yok yola devam' dediniz. O da Kınık'ı daha da güzelleştirmek için var gücü ile çalışıyor. En büyük destek Cumhurbaşkanımızdan geliyor" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Bergama Belediyesi'ne geçti.

Kaynak: DHA