Erdoğan: Küresel güçlerin senaryolarına teslim olmayıp, tüm masumların yüreğinde bir umut çekirdeği...

22.02.2020 21:04 | Son Güncelleme: 22.02.2020 21:05

İDLİB ZİRVESİNİN TARİHİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kınık'taki programının ardından Bergama'ya geçti. Buradaki programında da Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım eşlik etti. İlçe meydanında halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib meselesinin kendileri için son derece önemli olduğunu belirterek, "İdlib meselesi Afrin kadar, Barış Pınarı Harekat bölgesi kadar önemlidir. Putin'e açıkça ifade ettim. Öğlen Sayın Merkel ve Macron'a da ifade ettim. 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz ve bu konuları konuşacağız" dedi.

31 Mart seçimlerinde yüzde 49 ile AK Parti'yi seçtikleri için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece Bergama AK Parti'nin gönül belediyeciliği ile tanışmış oldu. Bergama'nın önünde çok daha aydınlık günlerin kapıları aralandı. Bu başarıda milletvekillerimizi, il ve ilçe teşkilatlarımızı, hanım ve gençlik kollarımızı tebrik ediyorum. Özellikle de Hakan Koştu kardeşimin başkanlığında Bergama inşallah kısa sürede belediye hizmetlerinde de hak ettiği konuma gelecektir. Hakan kardeşimiz bir taraftan ilçemizi güzelleştirirken diğer taraftan da yılların ihmalini giderecek adımlar atacaktır. Bu görevde şahsım ve tüm milletvekili arkadaşlarım onun yanında olacağız" diye konuştu.'80 YILDA YAPILAN HİZMETLERİN KAT BE KAT FAZLASINI 18 SENEYE SIĞDIRDIK'Millete hizmetkar olmanın şerefini yaşadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "18 senedir bütün Türkiye'ye azimle aşkla hizmet götürüyoruz. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde yılgınlığa kapılmadık. Şehirlerimize hizmet ederken insanların inancına, kılık kıyafetine, meşrebine ve mezhebine göre ayrım yapmadık. Hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi bağrımıza bastık. Bizim dönemimizde Türkiye kardeşlikle büyüdü, demokrasiyle güçlendi, özgürlüklerle ilerledi. Sadece ekonomide değil, ulaşımdan sağlığa, tarımdan turizme her alanda ülkemiz destan yazdı. Bizden önce yaklaşık 80 yılda yapılan hizmetlerin kat be kat fazlasını 18 seneye sığdırmayı başardık" dedi.'ARİFİYE'DEKİ TANK FABRİKASI SATILMADI, 50 MİLYON DOLAR YATIRIMLA YENİSİ KURULUYOR'"Bundan 20- 30- 40 yıl önce nasıl bir Türkiye vardı şimdi nasıl bir Türkiye var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık el etek öpen değil, batılı liderlerin karşısında el pençe divan duran değil, masaya oturan onlarla beraber ülkemizin menfaatlerini konuşan bir lideriniz var. Sözü dinlenen, pasaportu itibar gören, her adımı dikkatle takip edilen bir ülke konumuna geldik. Savunma sanayiimizde yerlilik oranı biz göreve geldiğimizde yüzde 20 idi, şimdi 70'lerin üzerine çıktı. İnsansız hava aracı için ABD'ye bize İHA verin dediğimiz zaman 'biz kongreden geçiremedik' dediler. Şimdi ne oldu, şimdi bunu biz kendimiz yapıyoruz. Biz, silahlı İHA'larımızı da yapıyoruz. Şimdi onun bir daha üzerine gittik, yakında inşallah AKINCI devreye giriyor. Bütün bunlarla beraber Cudi Dağı'nda, Gabar'da, Bester Deresi'nde bu teröristleri inlerine tıkıyoruz. Eğer içeride bugün teröristler kaçacak delik arıyorlarsa bundan dolayı, eğer bu imkanlarımız olmasaydı bunu başaramazdık. Şimdi ne oldu, yerli ve milli olarak güçlüyüz ve daha sağlamız, her geçen gün de daha ileri gidiyoruz. Biz savunma sanayiinde yılda 3- 4 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Artık tankımızı da, zırhlı taşıyıcılarımızı da üretiyoruz. Bay Kemal kafayı Sakarya'ya takmış. Sakarya'nın evladı Arifiye'deki tank fabrikasının ne işe yaradığını çok iyi biliyor. Biz Arifiye'deki tank fabrikasını satmadık, tam aksine sürekli olarak yenilenmeyen, eski teknolojiye mahkum kalan oradaki tank fabrikası, BMC tarafından yine Sakarya'da, Katar ve Türk şirketleri ortaklaşa olarak yenisini kuruyorlar. Burayı 50 milyon dolar yatırım yapmak suretiyle yeniliyorlar. Böylece inşallah elimizdeki tankların yenilenmesi, bakımı, üretimi, zırhlı taşıyıcıların üretimi de Sakarya Karasu'da yapılacak. Ancak yalan Bay Kemal'de bol, akşam yalan sabah yalan. Bizim yalan konusunda onunla baş etmemiz mümkün değil."'ATATÜRK SÖYLEDİKLERİNİ DUYUYOR'Ekonomiyle ilgili kararları alırken de terörle mücadeleyi yürütürken de kimseden icazet almadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü terör örgütlerine tarihlerini en ağır darbelerini indirdik. Teröristleri açtıkları çukurlara gömmekle kalmadık, aynı zamanda Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Pençe harekatları ile Suriye ve Irak'ta örgütü hezimete uğrattık. PKK'lı canilerin cirit attığı bölgelerde şimdi huzur var, barış ve istikrar var. İnşallah aynı sükunet ortamını 4 milyon insanın yaşadığı İdlib'de de tesis edeceğiz. Bay Kemal, 'orada ne işiniz var' diyor. Şu anda, Atatürk senin bu söylediklerini duyuyor. Biliyorsunuz Misak-ı Milli denilen bizim bir tarihimiz var. Sağ olsaydı, Misak-ı Milli ile bunun ne işiniz var orada dediği yerlerde kim olacaktı, biz olacaktık. Bizim açımızdan İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı harekatı bölgesi kadar önemlidir. Bu konudaki kararlığımızı dün akşam Sayın Putin'e de açıkça ifade ettim. Öğlen de Sayın Macron ve Merkel'e ifade ettim. Bundan sonraki süreçte 5 Mart'ta tekrar bir araya gelip bu konuları konuşacağız. Bu meselede de ülkemizin ve Suriyeli kardeşlerimizin çıkarlarına en uygun neticeyi elde edeceğiz. Bizim sevdamız millettir, gayemiz hizmettir. Milletimize olan sevgimizi sadece lafta bırakmıyoruz, eserlerimizle, hizmetlerimizle de ortaya koyuyoruz" dedi.'2023 HEDEFLERİYLE BULUŞMADAN DURMAK DİNLENMEK YOK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir vatandaşın kendisini dışlanmış, ötelenmiş hissetmesin diye gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "81 vilayetimizin her birisinde hizmetlerimiz var. Bugün de İzmir'de tarihi bir yatırımı sizlerin istifadesine sunduk Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun açılışını gerçekleştirdik. İzmir ile Çandarlı arasındaki ulaşım süresini 1 buçuk saatten 40 dakikaya düşürmüş olduk. Bugün İzmir'de inşallah bir özel sektör firmamızın 550 kardeşimize ekmek kapısı olacak yeni seramik fabrikasının açılışını yapacağız. Biliyorsunuz Perşembe günü de Ankara'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in katılımıyla ülkemizin en büyük kütüphanesi olan 5 milyon ciltlik Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptık. Ankara'ya geldiğinizde gelin ve bizim özel keklerimizden, simitlerimizden de yiyin. Geçen hafta Pakistan'a resmi bir ziyarette bulunduk. Ticaretten savunma sanayiye kadar işbirliği imkanlarını ele aldık. İnşallah Salı günü de Azerbaycan'a gidecek ve Bakü'de yüksek düzeyli işbirliği konseyimizin 8'inci toplantısını icra edeceğiz. Türkiye'yi 2023 hedefleriyle buluşturmadan 2053 ve 2071 vizyonumuzun temellerini sağlam bir şekilde atmadan bize durmak ve dinlenmek yok. Biz sizlere efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik" diye konuştu.'CHP YILLARDIR YERİNDE SAYIYOR'Kendileri hizmet yaparken CHP'nin yerinde saydığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknoloji ilerliyor, ülke ilerliyor, Türkiye gelişiyor ancak CHP yerinde sayıyor. Yıllarca CHP'li belediyeler çöple, çamurla ve çukurla anılırdı, bugün de aynı şekilde. Yasaklarla, yolsuzluklarla ve işçi kıyımlarıyla gündeme gelirdi, bugün de yine bunlarla gündeme geliyor. Aradan geçen onlarca yıllara rağmen, CHP'li belediyeler hizmet ve eserleriyle değil, Yalova'daki gibi rüşvet ve yolsuzlukla haber konusu oldu. CHP'nin başındaki zat grup kürsüsünden yaptığımız davete rağmen buraya gelemedi, yüzü yok da ondan" dedi.'ÜLKE VE MİLLETLE BAĞI TAMAMEN KOPMUŞ BİR MUHALEFET PARTİSİNE SAHİBİZ'"Boğazın altında Marmara'yı ve Avrasya'yı yaptık, 3'üncü köprüyü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yaptık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Bilezik, 3 tane bilezik. Demirel, Özal ve biz. İstanbul-İzmir arası yaklaşık 8, 8.5 saatte gidiliyorken şimdi 3 buçuk saate indi. Şimdi 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü yapıyoruz. O da İzmir'e yeni bir yol, direkler yükseliyor şu anda. Dünyada parmakla gösterilecek eserlerden bir tanesi. Biz buyuz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Türkiye'nin sevincine sevinemeyen, tasasına üzülemeyen, ülke ve milletle bağı tamamen kopmuş bir muhalefet partisine sahibiz. Kendi insanının hakkı yerine, başka ülkelerin, darbecilerin ve Gezici vandalların haklarını savunan bir muhalefet anlayışı var. Taksim Meydanı'nda devletin malını mülkünü talan eden, esnafın malını cam çerçeve indirenleri savunan ve onları aydınlık gençlik olarak savunan bir muhalefet anlayışı var. Aydınlık değil, aldatılmış gençlik bu. Bunların Türkiye'yi güçlendirmek, ülkemizin çıkarlarını gözetmek gibi bir hassasiyetleri yok. Bunlar sadece hesap cüzdanlarını büyütmenin, rantı sürdürmenin peşindeler. Ziya Paşa ne diyor, Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Lafla peynir gemisi yürümez. Bizim eserlerimiz apaçık ortada. Laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın mücadelesindeyiz."YATIRIM VURGULARIEge Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu'nda tarımsal analiz laboratuvarını, 3 bilgisayar laboratuvarını kazandırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıkta 200 yataklı Bergama Devlet Hastanesi'yle birlikte toplam 6 adet sağlık tesisi inşa ettik. Bergama Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin, Aile Sağlığı Merkezi'nin ve Toplum Ruh Sağlığı merkezinin ise proje çalışmaları devam ediyor. 2002 yılından günümüze kadar toplam 152 bin Bergamalı kardeşimize toplamda 140 milyon TL tutarında ayni ve nakdi yardım yaptık. Bergamalı çiftçi kardeşlerimize toplam 413 milyon TL tutarında tarımsal destek erdik. 2013 yılından bu yana 5 baraj ve 2 göleti tamamladık. 6 sulama tesisini inşa ederek, toplamda 7 bin 300 dekar tarım arazisini sulamaya açtık. İzmir bir zamanlar susuzdu ve Gördes Barajı'nı yaptık. Bu görev Büyükşehir Belediyesi'nindi ama yapamadılar biz yaptık. Bergama için proje ve planlama safhasında 7 adet sulama tesisimiz daha var. Bekir Pakdemirli de bunları kovalayacak ve süratle bitirecek. 8 derenin ıslah çalışması yaptık, 1'inin ıslahı sürüyor ve 3'ünün de yapım projesi devam ediyor. Son 17 yılda ilçemizde 2 milyon 800 bin fidanı toprakla buluşturduk. Arıcılığı geliştirmek ve organik bal üretimini desteklemek için Şehit Polis Fethi Sekin Bal Ormanını ve Çınarlı Mesire Yeri'ni kurduk. Orman köylerinde yaşayan 661 aileye 17 yılda toplam 17 milyon TL ferdi proje ve kredi desteği sağladık. 10 köye 33 bin 500 adet ceviz, badem, kestane ve zeytin gibi gelir getirici fidan diktir. Orman yangınlarıyla mücadele için 216 kilometre orman yolu ve 2 adet köprü yaptık. Bu yıl 12 kilometre daha orman yolu yapıyoruz. İlçemizde bulunan ecdat yadigarı Şadırvan Camii ve Selçuklu Mimarisi'nin Hacı Hekim Camii'nin ve Hacı Hekim Hamamı'nın ve Kurşunlu Camii ile Mescitaltı Mescidi'nin restorasyonunu yaparak bunların da ihyasını sağladık" dedi.'SELİNOS DERESİ'NDE GONDOLLAR YÜZECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir merkezinde kalan stadyumu taşıyıp yerine sosyal donatıları, yeraltı otoparkı ile millet bahçesi yapılacağını açıklayarak, "Tarihi kentimizin ortasında bakımsız ve atıl bir durumda bulunan Selinos Deresi'ni ıslah edip halkımızın ve turizmin hizmetine sunacağız. Proje ile tarihi dereyi kenarında gezinti alanlarının yer aldığı ve hatta suda gondolların yüzdüğü bir alan haline getireceğiz. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda 3 projeye 2 milyon TL'lik hibe desteği sağlayacağız. Buraya inşallah Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'ni açacağız. Burada gayet uygun fiyatlarla istediğinizi bulacaksınız. Bunu halkımız hizmet alsın diye yapıyoruz ve Türkiye genelinde 1500 market açacağız bu şekilde. Bergama Çevre Yolu'nun ikinci etap ihalesi bitti. Bergama şehir merkezindeki Adnan Menderes Bulvarı yeniden düzenlenecek. Kredi Yurtlar Kurumu'nun Bergama'ya yapacağı öğrenci yurdunun inşaatı kısa bir zaman içine başlayacak. Bergama'da eşlik derslikleri artıracağız. Bergamalıların dört gözle beklediği TOKİ konutları inşaatı başlıyor. 293 ailemize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Aliağa-Bergama arasındaki doğalgaz boru hattının döşenmesine eylül ayında başlıyoruz. Bergama'da binlerce işsiz gencimiz istihdama kavuşacak. Çandarlı Kuzey Ege Konteyner Limanı'nın 2. Etap inşaatlarına başlıyoruz. Sosyal hizmet merkezimiz ve İŞKUR hizmet ofisini Bergama'mıza kazandırıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Kemalpaşa'daki fabrika açılışı için ilçeden ayrıldı.

Umut KARAKOYUN-Melis KARAKUZULU-Davut CAN/ İZMİR,

Kaynak: DHA