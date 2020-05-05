Erdoğan: Kurallara riayet edilmezse koronavirüs tedbirlerini yeniden sıkılaştırabiliriz
05.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:54
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans yolu ile topland
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "İşletmelerle, insanlarımıza kurallara riayet noktasında güveniyoruz. Aksi takdirde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz," dedi.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Erdoğan başkanlığında koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans yolu ile toplandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com