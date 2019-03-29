Erdoğan: "Kur Oyunları ve Terör Örgütleri Üzerinden Türkiye'nin Bağımsızlığına Kastedenler 31 Mart...

Erdoğan: "Kur Oyunları ve Terör Örgütleri Üzerinden Türkiye'nin Bağımsızlığına Kastedenler 31 Mart...

Erdoğan: "Kur oyunları ve terör örgütleri üzerinden Türkiye'nin bağımsızlığına kastedenler 31 Mart sonrasında ya daha pervazsızlaşacaklar ya da milli iradenin karşısında mum gibi olacaklar, Cumhur İttifakı karşısında mum gibi olacaklar.

Erdoğan:

Erdoğan: "Kur oyunları ve terör örgütleri üzerinden Türkiye'nin bağımsızlığına kastedenler 31 Mart sonrasında ya daha pervazsızlaşacaklar ya da milli iradenin karşısında mum gibi olacaklar, Cumhur İttifakı karşısında mum gibi olacaklar."

Kaynak: AA
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