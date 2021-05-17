Erdoğan: "Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşturulması, Filistin halkının saldırılardan korunması için atılacak uluslararası adımlar hususunda her türlü...
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Erdoğan: "Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşturulması, Filistin halkının saldırılardan korunması için atılacak uluslararası adımlar hususunda her türlü...

Erdoğan: 'Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşturulması, Filistin halkının saldırılardan korunması için atılacak uluslararası adımlar hususunda her türlü...
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Erdoğan: "Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşturulması, Filistin halkının saldırılardan korunması için atılacak uluslararası adımlar hususunda her türlü siyasi ve askeri desteği vereceğiz.

Erdoğan: "Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşturulması, Filistin halkının saldırılardan korunması için atılacak uluslararası adımlar hususunda her türlü siyasi ve askeri desteği vereceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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Erdoğan: "Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşturulması, Filistin halkının saldırılardan korunması için atılacak uluslararası adımlar hususunda her türlü... - Haberler
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