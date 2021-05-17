Erdoğan: "Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşturulması, Filistin halkının saldırılardan korunması için atılacak uluslararası adımlar hususunda her türlü...
Erdoğan: "Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşturulması, Filistin halkının saldırılardan korunması için atılacak uluslararası adımlar hususunda her türlü siyasi ve askeri desteği vereceğiz.
Erdoğan: "Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşturulması, Filistin halkının saldırılardan korunması için atılacak uluslararası adımlar hususunda her türlü siyasi ve askeri desteği vereceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ