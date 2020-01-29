Erdoğan: Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez
Senegal ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez" dedi.
29.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:16
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ün Müslümanların kutsalı olduğunu belirterek, "Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez" dedi.
Erdoğan, Senegal ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com