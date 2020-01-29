Erdoğan: Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez
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Erdoğan: Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez

Senegal ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez" dedi.

29.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:16
Erdoğan: Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'ün Müslümanların kutsalı olduğunu belirterek, "Kudüs'ün 'e verilme planı asla kabul edilemez" dedi.


Erdoğan, ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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