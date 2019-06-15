Erdoğan: Kudüs'te yeni oldubittileri reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs'te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz.

Erdoğan: Kudüs'te yeni oldubittileri reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs'te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz. Tüm ülkeleri Birleşmiş Milletler kararlarına, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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