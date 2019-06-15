Erdoğan: Kudüs'te yeni oldubittileri reddediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs'te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs'te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz. Tüm ülkeleri Birleşmiş Milletler kararlarına, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye davet ediyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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