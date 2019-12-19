Erdoğan, Kuala Lumpur'da Liderler Toplantısı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında kapalı formatta Liderler Toplantısı'na katıldı.
19.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında kapalı formatta Liderler Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında kapalı formatta Liderler Toplantısı'na katıldı. Toplantıya İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed katıldı. - KUALA LUMPUR
Kaynak: İHA