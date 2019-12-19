Erdoğan, Kuala Lumpur'da Liderler Toplantısı'na katıldı
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Erdoğan, Kuala Lumpur'da Liderler Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında kapalı formatta Liderler Toplantısı'na katıldı.

19.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:44
Erdoğan, Kuala Lumpur'da Liderler Toplantısı'na katıldı

, Zirvesi kapsamında kapalı formatta Liderler Toplantısı'na katıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'da düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında kapalı formatta Liderler Toplantısı'na katıldı. Toplantıya İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed katıldı. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İHA
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