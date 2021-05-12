Erdoğan, kriz daha fazla büyümeden BM Güvenlik Konseyinin meseleye müdahil olması ve İsrail'e saldırıları durdurması konusunda net mesajlar vermesi...
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Erdoğan, kriz daha fazla büyümeden BM Güvenlik Konseyinin meseleye müdahil olması ve İsrail'e saldırıları durdurması konusunda net mesajlar vermesi...

Erdoğan, kriz daha fazla büyümeden BM Güvenlik Konseyinin meseleye müdahil olması ve İsrail'e saldırıları durdurması konusunda net mesajlar vermesi...
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Erdoğan, kriz daha fazla büyümeden BM Güvenlik Konseyinin meseleye müdahil olması ve İsrail'e saldırıları durdurması konusunda net mesajlar vermesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, kriz daha fazla büyümeden BM Güvenlik Konseyinin meseleye müdahil olması ve İsrail'e saldırıları durdurması konusunda net mesajlar vermesi gerektiğini belirtti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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