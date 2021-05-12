Erdoğan, kriz daha fazla büyümeden BM Güvenlik Konseyinin meseleye müdahil olması ve İsrail'e saldırıları durdurması konusunda net mesajlar vermesi...

Erdoğan, kriz daha fazla büyümeden BM Güvenlik Konseyinin meseleye müdahil olması ve İsrail'e saldırıları durdurması konusunda net mesajlar vermesi gerektiğini belirtti.