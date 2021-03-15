Erdoğan: "(Kovid-19) Vatandaşlarımızdan tedbirlere muhakkak uyarak hem kendi sağlıkları üzerindeki riski azaltmalarını hem de şehirlerini ve ülkemizi...
15.03.2021 20:01 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:07
Erdoğan: "(Kovid-19) Vatandaşlarımızdan tedbirlere muhakkak uyarak hem kendi sağlıkları üzerindeki riski azaltmalarını hem de şehirlerini ve ülkemizi bu musibetten kurtarma mücadelemize destek vermelerini rica ediyorum.
Erdoğan: "(Kovid-19) Vatandaşlarımızdan tedbirlere muhakkak uyarak hem kendi sağlıkları üzerindeki riski azaltmalarını hem de şehirlerini ve ülkemizi bu musibetten kurtarma mücadelemize destek vermelerini rica ediyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan