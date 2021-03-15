Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık."

Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık.