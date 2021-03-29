Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Şartların el verdiği her durumda normalleşme adımlarını atarak kısıtlamalardan bunalan milletimize nefes aldırmaya,...
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Şartların el verdiği her durumda normalleşme adımlarını atarak kısıtlamalardan bunalan milletimize nefes aldırmaya, sıkıntı yaşayan esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz.
Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Şartların el verdiği her durumda normalleşme adımlarını atarak kısıtlamalardan bunalan milletimize nefes aldırmaya, sıkıntı yaşayan esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap