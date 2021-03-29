Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Şartların el verdiği her durumda normalleşme adımlarını atarak kısıtlamalardan bunalan milletimize nefes aldırmaya,...
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Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Şartların el verdiği her durumda normalleşme adımlarını atarak kısıtlamalardan bunalan milletimize nefes aldırmaya,...

Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Erdoğan: '(Kovid-19 tedbirleri) Şartların el verdiği her durumda normalleşme adımlarını atarak kısıtlamalardan bunalan milletimize nefes aldırmaya,...

Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Şartların el verdiği her durumda normalleşme adımlarını atarak kısıtlamalardan bunalan milletimize nefes aldırmaya, sıkıntı yaşayan esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz.

Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Şartların el verdiği her durumda normalleşme adımlarını atarak kısıtlamalardan bunalan milletimize nefes aldırmaya, sıkıntı yaşayan esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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