Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Milletimizin yeni normalleşmenin heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum."
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Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Milletimizin yeni normalleşmenin heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum."

15.03.2021 19:59 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:02
Erdoğan:

Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Milletimizin yeni normalleşmenin heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum.

Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Milletimizin yeni normalleşmenin heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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