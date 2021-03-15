Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Milletimizin yeni normalleşmenin heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum."
15.03.2021 19:59 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:02
Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Milletimizin yeni normalleşmenin heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum.
Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Milletimizin yeni normalleşmenin heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap