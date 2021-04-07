Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Amacımız ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır."
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Amacımız ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır.
Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Amacımız ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin