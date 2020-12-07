Erdoğan: "Kovid-19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi hamdolsun toparlama sürecini başarıyla yürütüyor."
07.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:18
Erdoğan: "Kovid-19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi hamdolsun toparlama sürecini başarıyla yürütüyor.
Erdoğan: "Kovid-19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi hamdolsun toparlama sürecini başarıyla yürütüyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak