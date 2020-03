Erdoğan, Kovid-19 salgınına karşı 100 milyar liralık kaynak setini açıkladı Sayın Yazıişleri müdürlerine;'Erdoğan, Kovid-19 salgınına karşı 100 milyar liralık kaynak setini açıkladı' başlıklı haberimizi, açıklanan 19 maddelik 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketini yeniden düzenleyerek geçiyoruz.

Sayın Yazıişleri müdürlerine;

'Erdoğan, Kovid-19 salgınına karşı 100 milyar liralık kaynak setini açıkladı' başlıklı haberimizi, açıklanan 19 maddelik 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketini yeniden düzenleyerek geçiyoruz.DHA

------------------------YENİDEN

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 19 maddelik, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' adını verdikleri paketle, Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye aldıklarını söyledi. Herkesin fedakarlıkta bulunma sorumluluğu olduğunu kaydeden Erdoğan, açıklanan tedbirlere hep birlikte hassasiyetle riayet edildiği takdirde evde kalma süresinin 3 haftayla sınırlı kalabileceğini açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kabine üyeleri, ilgili bürokratlar ve akademisyenler, salonda virüs tedbirleri kapsamında aralarında birer koltuk boş bırakarak oturdu. Toplantıyı izleyen basın mensuplarının da termal kamera ile kontrolleri yapıldı. Erdoğan, koronavirüs hastalığının ilk olarak geçtiğimiz yıl Aralık ayında Çin'in Vuhan şehrinde tespit edildiğini hatırlatarak, Dünya Sağlık Örgütü'nün 11 Mart'ta dünya çapında koronavirüs pandemisi ilan ettiğine vurgu yaptı. Bugün itibarıyla dünyada Kovid-19 hastalığı teşhis edilen kişi sayısının 200 bine, bu hastalıktan dolayı ölen kişi sayısının ise 8 bine yaklaştığını kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin bu hastalığa karşı aldığı önlemleri bir bir sıraladı. Erdoğan, Türkiye'nin en başından itibaren hastalıkla ilgili gelişmeleri yakından izlediğini, tedbirlerini de süratle alarak hayata geçirdiğini kaydetti.'GÜÇLENEREK ATLATACAĞIMIZA İNANIYORUM'Erdoğan, dün itibarıyla Kovid-19 teşhisi konan hastala sayısı 98'e çıkarken, 89 yaşında bir vatandaşı da kaybettiklerini hatırlatarak, "Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar olarak aldığımız tedbirlere destek veren, ikazlara riayet eden, meseleye ahlaklı ve vicdanlı bir şekilde yaklaşan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bu süreçte adeta 'virüs ülkemize gelmekte niye geç kaldı' diye dizlerini dövenler, yalan haberlerle milletin moralini bozmaya, kaos çıkarmaya çalışanlar da çıktı. Ama milletimizle birlikte, ülkemize yönelik her saldırıyı nasıl dirayet ve kararlılıkla göğüslemişsek, bu sıkıntıyı da aynı şekilde karşıladık. Ellerini ovuşturarak bu virüsün ülkemizi esir almasını bekleyen muhterislere aradıkları fırsatı vermedik, vermeyeceğiz. Hem güvenlik güçlerimiz, hem adalet teşkilatımız, hem de milletimiz bu tür provokasyonlara karşı teyakkuz halindedir. Hep söylediğimiz gibi Türkiye'nin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, kardeşliğidir. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, bu sıkıntılı süreci de, bırakınız tökezlemeyi veya yıkılmayı, daha da güçlenerek atlatacağımıza tüm kalbimle inanıyorum" dedi.'EVDE KALMA SÜRESİNİ 3 HAFTAYLA SINIRLI TUTABİLİRİZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tür hastalıkların pek çok insanın farkında olmadan virüse maruz kalması ve yine farkında olmadan virüsü başkalarına bulaştırmasıyla yayıldığını belirterek, "Kovid-19 hastalığından en iyi korunma yöntemi, herkesin kendi kendine alacağı tedbirlerdir. Hiç kimse, bencilliği veya özensizliği sebebiyle, tüm toplumun sağlığını tehlikeye atma hakkına sahip değildir. Toplumun tamamının sağlığı ve huzuru için bireyler olarak her birimizin fedakarlıkta bulunma sorumluluğu vardır. Dünyadaki diğer ülkeler gibi Türkiye'deki tedbirler de, salgın riski ortadan kalkana kadar geçici olarak uygulanacaktır. Açıklanan tedbirlere hep birlikte hassasiyetle riayet edersek, evde kalma süresini 3 haftayla sınırlı tutabiliriz. Bu süreçte en çok hassasiyet göstermemiz gereken husus, bireysel temizliğimize ve diğer insanlarla olan mesafemize dikkat etmektir. İşte bu anlayışla, ülkemizin de maruz kaldığı bu virüs tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu süreçte en büyük görev, fert fert milletimize düşüyor. Milletimin her bir ferdinden ricam, Kovid-19 tehdidi geçene kadar, mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarıdır" diye konuştu.'İSTERLERSE ÖDEMELERİ EVLERDE YAPILACAK'Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisiyle, önce İstanbul ve Ankara'da başlatılacak bir çalışmayla, 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılara koruyucu maske ve kolonya dağıtacaklarını açıklayan Erdoğan, yalnız yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında, devlet kadar, yakınlarına ve komşularına da görev düştüğünü vurguladı. Erdoğan, "Kamu bankalarımız 76 yaş üzeri emeklilerimizin maaş ödemelerini, istelerse evlerinde yapacaklar. Huzurevlerimizdeki doktor sayısını da artırarak, yaşlılarımızın sağlığını daha yakından takip edeceğiz. Vatandaşlarımızdan, hayati olmayan sağlık sorunlarına, mümkün olduğu kadar aile hekimleri vasıtasıyla çözüm aramalarını özellikle rica ediyorum. Unutmayınız, salgın hastalık durumlarında hastaneler, aynı zamanda virüs bulaşma ihtimali en yüksek yerler haline gelmektedir.Yüksek ateş, kuvvetli öksürük ve nefes darlığı gibi hastalık belirtileri ortaya çıkan vatandaşlarımız ise paniğe kapılmadan, öncelikle Sağlık Bakanlığımızın ALO 184 hattını aramalıdır" dedi. 'TÜM SENARYOLARA HAZIRLIKLI OLMAMIZ GEREKİYOR'Erdoğan, tehlikenin kapıyı çalmasını beklemeden, sürekli yeni ve etkili tedbirler alarak, uygulamaya geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Bu çerçevede, biraz önce de, bakanlarımızın, iş dünyasından temsilcilerimizin, resmi-sivil ilgili tüm kurumlarımızın temsilcilerinin katılımıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Özellikle yaşadığımız sürecin ekonomimize, piyasaya, üretime, istihdama olumsuz etkisini azaltmak amacıyla, çok önemli kararlar aldık. Ekonomi yönetimimiz ve ilgili kurumlarımız, tüm iş dünyasının taleplerini ve öngörülerini toplayarak, hazırlıklarını yaptı. Karşımızdaki fotoğrafa göre bir yol haritası hazırladık. Son yıllarda ekonomimizi hedef alan saldırılara karşı verdiğimiz mücadele sayesinde, küresel türbülanslara karşı güçlü bir bağışıklık sistemi geliştirdik. Şimdi bu 2 aylık direnme sürecini de en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyoruz. Daha önce örneği görülmemiş bir süreç yaşıyor olduğumuz için, hasarın boyutları kestirilemiyor. Bunun için bizim tüm senaryolara hazırlıklı olmamız gerekiyor."19 MADDELİK PAKETCumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' adını verdikleri paketle, Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye aldıklarını söyledi. Erdoğan, 19 maddelik paketi şöyle açıkladı: 1- Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şar ay erteliyoruz.2- Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulamayacağız.3- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle erteledik.4- İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz.5- Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız.6- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği vereceğiz. 7- Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz. 8- Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere vereceğiz. 9- Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınmasını teşvik edeceğiz.10- 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını yüzde 80'den yüzde 90'a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10'a düşüreceğiz. 11- Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline 'mücbir sebep' notu düşülmesini sağlayacağız.12- Asgari ücret desteğini devam ettireceğiz. 13- Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesini temin edeceğiz. 14- Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştırılacak ve hızlandırılacağız. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olacağız. 15- En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz. 16- Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz. 17- Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırıyoruz. 18- İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartıyoruz.

19- Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını devreye alıyoruz.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA