Erdoğan: "(Kovid-19 salgını) Otomotiv sektörümüz bu süreçte 25 milyar doların üzerinde ihracat yaparak dış ticaretimizdeki lider konumunu sürdürdü."
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Erdoğan: "(Kovid-19 salgını) Otomotiv sektörümüz bu süreçte 25 milyar doların üzerinde ihracat yaparak dış ticaretimizdeki lider konumunu sürdürdü."

16.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:03
Erdoğan:

Erdoğan: "(Kovid-19 salgını) Otomotiv sektörümüz bu süreçte 25 milyar doların üzerinde ihracat yaparak dış ticaretimizdeki lider konumunu sürdürdü.

Erdoğan: "(Kovid-19 salgını) Otomotiv sektörümüz bu süreçte 25 milyar doların üzerinde ihracat yaparak dış ticaretimizdeki lider konumunu sürdürdü."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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