Erdoğan: "(Kovid-19 salgını) Otomotiv sektörümüz bu süreçte 25 milyar doların üzerinde ihracat yaparak dış ticaretimizdeki lider konumunu sürdürdü."
16.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:03
Erdoğan: "(Kovid-19 salgını) Otomotiv sektörümüz bu süreçte 25 milyar doların üzerinde ihracat yaparak dış ticaretimizdeki lider konumunu sürdürdü.
Erdoğan: "(Kovid-19 salgını) Otomotiv sektörümüz bu süreçte 25 milyar doların üzerinde ihracat yaparak dış ticaretimizdeki lider konumunu sürdürdü."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü