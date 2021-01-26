Erdoğan: "(Kovid-19 salgını) En müreffeh ülkelerde dahi yürek burkan sahnelerin görüldüğü bir süreci en az sıkıntıyla geride bırakmayı başardık."
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Erdoğan: "(Kovid-19 salgını) En müreffeh ülkelerde dahi yürek burkan sahnelerin görüldüğü bir süreci en az sıkıntıyla geride bırakmayı başardık."

26.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:57
Erdoğan:

Erdoğan: "(Kovid-19 salgını) En müreffeh ülkelerde dahi yürek burkan sahnelerin görüldüğü bir süreci en az sıkıntıyla geride bırakmayı başardık.

Erdoğan: "(Kovid-19 salgını) En müreffeh ülkelerde dahi yürek burkan sahnelerin görüldüğü bir süreci en az sıkıntıyla geride bırakmayı başardık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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