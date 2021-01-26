Erdoğan: "(Kovid-19 salgını) En müreffeh ülkelerde dahi yürek burkan sahnelerin görüldüğü bir süreci en az sıkıntıyla geride bırakmayı başardık."
26.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:57
Erdoğan: "(Kovid-19 salgını) En müreffeh ülkelerde dahi yürek burkan sahnelerin görüldüğü bir süreci en az sıkıntıyla geride bırakmayı başardık.
Erdoğan: "(Kovid-19 salgını) En müreffeh ülkelerde dahi yürek burkan sahnelerin görüldüğü bir süreci en az sıkıntıyla geride bırakmayı başardık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten