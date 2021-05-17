Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Sorumluluk üstlenmeyip, elini taşın altına koymayıp klavye ve ekran silahşorlüğüyle gezenlerin asıl niyetlerinin ve...
Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Sorumluluk üstlenmeyip, elini taşın altına koymayıp klavye ve ekran silahşorlüğüyle gezenlerin asıl niyetlerinin ve hesaplarının farkındayız."
Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Sorumluluk üstlenmeyip, elini taşın altına koymayıp klavye ve ekran silahşorlüğüyle gezenlerin asıl niyetlerinin ve hesaplarının farkındayız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul