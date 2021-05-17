Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Sorumluluk üstlenmeyip, elini taşın altına koymayıp klavye ve ekran silahşorlüğüyle gezenlerin asıl niyetlerinin ve...
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Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Sorumluluk üstlenmeyip, elini taşın altına koymayıp klavye ve ekran silahşorlüğüyle gezenlerin asıl niyetlerinin ve...

Erdoğan: '(Kovid-19'la mücadele) Sorumluluk üstlenmeyip, elini taşın altına koymayıp klavye ve ekran silahşorlüğüyle gezenlerin asıl niyetlerinin ve...
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Sorumluluk üstlenmeyip, elini taşın altına koymayıp klavye ve ekran silahşorlüğüyle gezenlerin asıl niyetlerinin ve hesaplarının farkındayız."

Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Sorumluluk üstlenmeyip, elini taşın altına koymayıp klavye ve ekran silahşorlüğüyle gezenlerin asıl niyetlerinin ve hesaplarının farkındayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Sorumluluk üstlenmeyip, elini taşın altına koymayıp klavye ve ekran silahşorlüğüyle gezenlerin asıl niyetlerinin ve... - Haberler
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