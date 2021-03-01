Erdoğan: "(Kovid-19) Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek."
01.03.2021 20:25 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:25
Erdoğan: "(Kovid-19) Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek.
Erdoğan: "(Kovid-19) Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun