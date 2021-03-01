Erdoğan: "(Kovid-19) Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek."
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Erdoğan: "(Kovid-19) Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek."

01.03.2021 20:25 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:25
Erdoğan:

Erdoğan: "(Kovid-19) Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek.

Erdoğan: "(Kovid-19) Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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