Erdoğan: "(Kovid-19) Bu yıl salgını önemli ölçüde kontrol altına almış, normalleşme adımlarını atmış bir ülke olarak, bayrama biraz daha iyi...
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Erdoğan: "(Kovid-19) Bu yıl salgını önemli ölçüde kontrol altına almış, normalleşme adımlarını atmış bir ülke olarak, bayrama biraz daha iyi...

Erdoğan: '(Kovid-19) Bu yıl salgını önemli ölçüde kontrol altına almış, normalleşme adımlarını atmış bir ülke olarak, bayrama biraz daha iyi...
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Erdoğan: "(Kovid-19) Bu yıl salgını önemli ölçüde kontrol altına almış, normalleşme adımlarını atmış bir ülke olarak, bayrama biraz daha iyi şartlarda kavuştuk."

Erdoğan: "(Kovid-19) Bu yıl salgını önemli ölçüde kontrol altına almış, normalleşme adımlarını atmış bir ülke olarak, bayrama biraz daha iyi şartlarda kavuştuk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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Erdoğan: "(Kovid-19) Bu yıl salgını önemli ölçüde kontrol altına almış, normalleşme adımlarını atmış bir ülke olarak, bayrama biraz daha iyi... - Haberler
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