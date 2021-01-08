Erdoğan: "(Kovid-19) Bedeli ne olursa olsun aşıları alacağız, ilaçları da alacağız. Bunların bir kısmını ülkemizde üreteceğiz ve inşallah bunlarla...
08.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:07
Erdoğan: "(Kovid-19) Bedeli ne olursa olsun aşıları alacağız, ilaçları da alacağız. Bunların bir kısmını ülkemizde üreteceğiz ve inşallah bunlarla birlikte bu mücadeleyi, savaşı vereceğiz.
Erdoğan: "(Kovid-19) Bedeli ne olursa olsun aşıları alacağız, ilaçları da alacağız. Bunların bir kısmını ülkemizde üreteceğiz ve inşallah bunlarla birlikte bu mücadeleyi, savaşı vereceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu