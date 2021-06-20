Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Milletimizin her bir ferdi aşıya erişim konusunda dünyada milyarlarca insanın peşinde koşup da ulaşamadığı bir imkana...
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Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Milletimizin her bir ferdi aşıya erişim konusunda dünyada milyarlarca insanın peşinde koşup da ulaşamadığı bir imkana...

Erdoğan: '(Kovid-19 aşısı) Milletimizin her bir ferdi aşıya erişim konusunda dünyada milyarlarca insanın peşinde koşup da ulaşamadığı bir imkana...
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Milletimizin her bir ferdi aşıya erişim konusunda dünyada milyarlarca insanın peşinde koşup da ulaşamadığı bir imkana sahip olduğunu bilmelidir.

Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Milletimizin her bir ferdi aşıya erişim konusunda dünyada milyarlarca insanın peşinde koşup da ulaşamadığı bir imkana sahip olduğunu bilmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Milletimizin her bir ferdi aşıya erişim konusunda dünyada milyarlarca insanın peşinde koşup da ulaşamadığı bir imkana... - Haberler
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