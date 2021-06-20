Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Milletimizin her bir ferdi aşıya erişim konusunda dünyada milyarlarca insanın peşinde koşup da ulaşamadığı bir imkana...
Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Milletimizin her bir ferdi aşıya erişim konusunda dünyada milyarlarca insanın peşinde koşup da ulaşamadığı bir imkana sahip olduğunu bilmelidir.
Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Milletimizin her bir ferdi aşıya erişim konusunda dünyada milyarlarca insanın peşinde koşup da ulaşamadığı bir imkana sahip olduğunu bilmelidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun