Erdoğan: "(Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet hakkı) İnsanlığın sağlığıyla alakalı bir konuda 'Bunu biz ürettik, kimseye vermeyiz' gibi bir...
Erdoğan: "(Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet hakkı) İnsanlığın sağlığıyla alakalı bir konuda 'Bunu biz ürettik, kimseye vermeyiz' gibi bir anlayış yanlış bir yaklaşımdır.
Erdoğan: "(Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet hakkı) İnsanlığın sağlığıyla alakalı bir konuda 'Bunu biz ürettik, kimseye vermeyiz' gibi bir anlayış yanlış bir yaklaşımdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu