Erdoğan: "(Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet hakkı) İnsanlığın sağlığıyla alakalı bir konuda 'Bunu biz ürettik, kimseye vermeyiz' gibi bir...
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Erdoğan: "(Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet hakkı) İnsanlığın sağlığıyla alakalı bir konuda 'Bunu biz ürettik, kimseye vermeyiz' gibi bir...

Erdoğan: '(Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet hakkı) İnsanlığın sağlığıyla alakalı bir konuda 'Bunu biz ürettik, kimseye vermeyiz' gibi bir...
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Erdoğan: "(Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet hakkı) İnsanlığın sağlığıyla alakalı bir konuda 'Bunu biz ürettik, kimseye vermeyiz' gibi bir anlayış yanlış bir yaklaşımdır.

Erdoğan: "(Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet hakkı) İnsanlığın sağlığıyla alakalı bir konuda 'Bunu biz ürettik, kimseye vermeyiz' gibi bir anlayış yanlış bir yaklaşımdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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