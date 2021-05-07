Erdoğan: "(Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet hakkı) İnsanlığın sağlığıyla alakalı bir konuda 'Bunu biz ürettik, kimseye vermeyiz' gibi bir...

Erdoğan: "(Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet hakkı) İnsanlığın sağlığıyla alakalı bir konuda 'Bunu biz ürettik, kimseye vermeyiz' gibi bir anlayış yanlış bir yaklaşımdır.