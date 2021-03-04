Erdoğan: "(Kovid-19) Alınan zaruri kısıtlayıcı tedbirlerin, şeffaf, orantılı ve geçici niteliği, şüphesiz ortak ticaretimiz açısından isabetlidir."
04.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:27
Erdoğan: "(Kovid-19) Alınan zaruri kısıtlayıcı tedbirlerin, şeffaf, orantılı ve geçici niteliği, şüphesiz ortak ticaretimiz açısından isabetlidir.
Erdoğan: "(Kovid-19) Alınan zaruri kısıtlayıcı tedbirlerin, şeffaf, orantılı ve geçici niteliği, şüphesiz ortak ticaretimiz açısından isabetlidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan